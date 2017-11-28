Андрей Лунев: "На матчах "Зенита" аншлаг – обычное дело"

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев отметил, что ему приятно играть при полных трибунах стадиона "Санкт-Петербург". По его словам, такая поддержка придает сил.
– Конечно, влияет. На стадионе "Санкт-Петербург" прекрасная атмосфера, хочется, чтобы как можно больше таких игр было в нашем чемпионате, – цитирует Лунева официальный сайт "Зенита". – Посмотрите, сколько в Европе людей ходит на футбол – все должны стремиться к этому. На матчах "Зенита" аншлаг – обычное дело. Такая поддержка придает сил, гонит тебя вперед.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-11-28-andrey-lunev-ya-sygral-tak-kak-menya-uchili.htm
mak3
merniloskut, немного времени это сколько?
20:47
Комс
Летом тепло, а зимой холодно. Ночью темно, а днем светло.
20:38
Висячка
За счет 200-рублевых....
20:21
merniloskut
Глоры есть глоры... Да и халявой их пока газовики привлекают. Пройдёт немного времени и будут пустые трибуны на домашних играх Зенита, аки раньше на стадионе им.Кирова!
20:04