19:55 | Футбол — РФПЛ

Андрей Лунев: "На матчах "Зенита" аншлаг – обычное дело"

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Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев отметил, что ему приятно играть при полных трибунах стадиона "Санкт-Петербург". По его словам, такая поддержка придает сил.

– Конечно, влияет. На стадионе "Санкт-Петербург" прекрасная атмосфера, хочется, чтобы как можно больше таких игр было в нашем чемпионате, – цитирует Лунева официальный сайт "Зенита". – Посмотрите, сколько в Европе людей ходит на футбол – все должны стремиться к этому. На матчах "Зенита" аншлаг – обычное дело. Такая поддержка придает сил, гонит тебя вперед.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-11-28-andrey-lunev-ya-sygral-tak-kak-menya-uchili.htm

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КОММЕНТАРИИ (4)
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mak3

merniloskut, немного времени это сколько?

20:47

Комс

Летом тепло, а зимой холодно. Ночью темно, а днем светло.

20:38

Висячка

За счет 200-рублевых....

20:21

merniloskut

Глоры есть глоры... Да и халявой их пока газовики привлекают. Пройдёт немного времени и будут пустые трибуны на домашних играх Зенита, аки раньше на стадионе им.Кирова!

20:04