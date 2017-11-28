Андрей Лунев: "На матчах "Зенита" аншлаг – обычное дело"

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев отметил, что ему приятно играть при полных трибунах стадиона "Санкт-Петербург". По его словам, такая поддержка придает сил.

– Конечно, влияет. На стадионе "Санкт-Петербург" прекрасная атмосфера, хочется, чтобы как можно больше таких игр было в нашем чемпионате, – цитирует Лунева официальный сайт "Зенита". – Посмотрите, сколько в Европе людей ходит на футбол – все должны стремиться к этому. На матчах "Зенита" аншлаг – обычное дело. Такая поддержка придает сил, гонит тебя вперед.