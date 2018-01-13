Андрей Лунев: "На каникулах больше лечился, чем отдыхал. Зато теперь полностью здоров"

Вторая группа футболистов "Зенита" продолжает медосмотр перед отъездом на зимние сборы. Вратарь петербургской команды Андрей Лунев рассказал, что в отпуске успел сгореть, зато полностью оправился от травм.
– Как ваше здоровье?
– Все в порядке, больше ничего не беспокоит.
– Вы делали операцию на мениске?
– Да, старые болячки, но теперь все в порядке. Готов творить.
– Сотрясение, полученное в матче с Испанией, больше не беспокоит?
– Не должно.
– Получается, в отпуске больше лечились, чем отдыхали?
– Ага, я еще и сгореть успел, так что больше лечился, да!
– На первом сборе будете полноценно работать, или по облегченной программе?
– Нет, буду на полную. Сейчас уже ничего не беспокоит, ощущаю +20 ко всему!
– Что скажете про "Селтик"?
– Хороший соперник, будем играть. Что натренируем, то и покажем.
– В Шотландии будет интересно сыграть?
– Я ни разу не играл ни там, ни в Англии, но Саша Анюков сказал: "Увидишь, какая там сумасшедшая атмосфера, как там болеют". (Егор БЫЧКОВ)
Лунев: "В отпуске успел сгореть и вообще больше лечился. Зато теперь полностью здоров и готов творить!" pic.twitter.com/LLSti2ElCX– Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 13 января 2018 г.