Андрей Лунев: "Молодые защитники слушались меня в матче с "Копенгагеном"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев сказал, что команда настраивается на победу в товарищеском матче против "Славии". Голкипер также отметил, что главный тренер Роберто Манчини на сборе в ОАЭ больше работает с полевыми игроками.
– Как оцениваете свою форму на десятый день сборов?
– Пока рано подводить итоги. Хотя бы первый сбор когда закончится, тогда подведем. Пока готовимся к игре со "Славией", там будет видно, что натренировали.
– Сейчас тяжело?
– Естественно! Как всегда на сборах.
– Какие ожидания от "Славии"?
– Постараемся сыграть в качественный футбол и победить. Посмотрим.
– Чем отличаются сборы при Манчини от того, что видели в других командах?
– Манчини больше с полевыми занимается. Вратари – отдельно. Везде специфика одна и та же, просто разные вариации упражнений.
– Как вам игралось против "Копенгагена" с молодыми защитниками "Зенита"?
– Отлично. Слушались! (Александр МУЙЖНЕК)
Напомним, матч "Зенит" – "Славия" состоится 25 января. Начало игры – 18.00 по московскому времени.
Андрей Лунев: "Итоги сборов подводить пока рано" pic.twitter.com/84ZLFzXxfk– СЭЗенит (@zenit_se) 24 января 2018 г.