Андрей Лунев: "Молодые защитники слушались меня в матче с "Копенгагеном"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев сказал, что команда настраивается на победу в товарищеском матче против "Славии". Голкипер также отметил, что главный тренер Роберто Манчини на сборе в ОАЭ больше работает с полевыми игроками.

– Как оцениваете свою форму на десятый день сборов?

– Пока рано подводить итоги. Хотя бы первый сбор когда закончится, тогда подведем. Пока готовимся к игре со "Славией", там будет видно, что натренировали.

– Сейчас тяжело?

– Естественно! Как всегда на сборах.

– Какие ожидания от "Славии"?

– Постараемся сыграть в качественный футбол и победить. Посмотрим.

– Чем отличаются сборы при Манчини от того, что видели в других командах?

– Манчини больше с полевыми занимается. Вратари – отдельно. Везде специфика одна и та же, просто разные вариации упражнений.

– Как вам игралось против "Копенгагена" с молодыми защитниками "Зенита"?

– Отлично. Слушались! (Александр МУЙЖНЕК)

Напомним, матч "Зенит" – "Славия" состоится 25 января. Начало игры – 18.00 по московскому времени.