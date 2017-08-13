Андрей Лунев: "Меня надо было удалять"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев признал свою ошибку в одном из эпизодов во время матча 6-го тура чемпионата России с "Ахматом" (4:0). Голкипер пытался опередить Лео Жаба и сыграл руками за пределами штрафной, но судьи этого не заметили.
- Вы сделали "сухарь". Хорошая игра?
- Для команды - хорошая игра, а для меня - не очень качественная. Но результат есть и это прекрасно.
- Почему вы говорите, что сыграли не очень качественно?
- Не всегда ноль голов - залог хорошей игры вратаря. Сегодня у меня было много ошибок. Я недоволен своими действиями.
- Все будут воспоминать эпизод, в котором вы сыграли руками за пределами штрафной...
- Чуть-чуть не рассчитал отскок. Он был быстренький. Мне показалось, я сыграл на линии, но сейчас посмотрели повтор и сказали, что за линией. Надо было удалять за это, наказывать. Моя ошибка. Некачественной сыграл.
- Из-за этого расстроены?
- Да. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Лунев сыграл рукой за штрафной. И избежал наказания //
Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"
zenitoman
Надеюсь этого судью больше в РФПЛ не увидим, взял и безоговорочную победу Зенита своими решениями подпортил
23:12
L Osokin
NF А что же не признался сразу на поле? Избирательная честность? Нетто это не мешало...___ читай внимательнее.
23:09
NF
А что же не признался сразу на поле? Избирательная честность? Нетто это не мешало...
23:07
L Osokin
werder63 Он в болоте недавно, поэтому честно все сказал! Молодец, что сказать. Его судья не удалил, самому что ли уходить?)) Кстати, как давно захлопнулся игрочишка))) Его уже и не вспоминают))) Скоро и во второе дно попадать перестанет)))___________ он его (втрое дно) головой (своей квадратной) пробил, имхо.
22:59
Гарик "внук Наташи" Попов
AlexCS4 Что-то болотные фаны молчат? Ась? 22:42__________А что ты хочешь новое прочитать? Ещё на текстовой признали,что надо было удалять Лунёва. А ты что молчишь про неназначенный пеналь на 11й минуте?
22:57
werder63
Он в болоте недавно, поэтому честно все сказал! Молодец, что сказать. Его судья не удалил, самому что ли уходить?)) Кстати, как давно захлопнулся игрочишка))) Его уже и не вспоминают))) Скоро и во второе дно попадать перестанет)))
22:56
L Osokin
Лунев - мужик! Когда от Рубэна после ошибки Нетути пропустил гол, вину на себя взял. Честный хороший вратарь. Уважение.
22:54
rustard
Jean4 <но сейчас посмотрели повтор и сказали, что за линией
22:48
SS-1525-Sergey
Лобызвтель с сестрой сразу бы в соцсети пошли с вопросом: "Где Вы были?" Учись!
22:47
Jean4
Что же ты во время матча не подошел и не сказал судье, трус.
22:44
AlexCS4
Что-то болотные фаны молчат? Ась?
22:42
baden-baden
Будогосский скажет, что Лунев врет и наговаривает на себя, поэтому надо его в Комитет по этике пригласить.
22:40
Vedi
Да тише ты , тише , плавишь судью . Всё было на усмотрении судьи - вот так правильно отвечать надо.
22:39