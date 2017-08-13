Андрей Лунев: "Меня надо было удалять"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев признал свою ошибку в одном из эпизодов во время матча 6-го тура чемпионата России с "Ахматом" (4:0). Голкипер пытался опередить Лео Жаба и сыграл руками за пределами штрафной, но судьи этого не заметили.

- Вы сделали "сухарь". Хорошая игра?

- Для команды - хорошая игра, а для меня - не очень качественная. Но результат есть и это прекрасно.

- Почему вы говорите, что сыграли не очень качественно?

- Не всегда ноль голов - залог хорошей игры вратаря. Сегодня у меня было много ошибок. Я недоволен своими действиями.

- Все будут воспоминать эпизод, в котором вы сыграли руками за пределами штрафной...

- Чуть-чуть не рассчитал отскок. Он был быстренький. Мне показалось, я сыграл на линии, но сейчас посмотрели повтор и сказали, что за линией. Надо было удалять за это, наказывать. Моя ошибка. Некачественной сыграл.

- Из-за этого расстроены?

- Да. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Лунев сыграл рукой за штрафной. И избежал наказания //

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"