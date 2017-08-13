22:32 | Футбол — РФПЛ

Андрей Лунев: "Меня надо было удалять"

13

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев признал свою ошибку в одном из эпизодов во время матча 6-го тура чемпионата России с "Ахматом" (4:0). Голкипер пытался опередить Лео Жаба и сыграл руками за пределами штрафной, но судьи этого не заметили.

- Вы сделали "сухарь". Хорошая игра?

- Для команды - хорошая игра, а для меня - не очень качественная. Но результат есть и это прекрасно.

- Почему вы говорите, что сыграли не очень качественно?

- Не всегда ноль голов - залог хорошей игры вратаря. Сегодня у меня было много ошибок. Я недоволен своими действиями.

- Все будут воспоминать эпизод, в котором вы сыграли руками за пределами штрафной...

- Чуть-чуть не рассчитал отскок. Он был быстренький. Мне показалось, я сыграл на линии, но сейчас посмотрели повтор и сказали, что за линией. Надо было удалять за это, наказывать. Моя ошибка. Некачественной сыграл.

- Из-за этого расстроены?

- Да. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Лунев сыграл рукой за штрафной. И избежал наказания //
Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"

13
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (13)
Войти, чтобы оставить комментарий

zenitoman

Надеюсь этого судью больше в РФПЛ не увидим, взял и безоговорочную победу Зенита своими решениями подпортил

23:12

L Osokin

NF А что же не признался сразу на поле? Избирательная честность? Нетто это не мешало...___ читай внимательнее.

23:09

NF

А что же не признался сразу на поле? Избирательная честность? Нетто это не мешало...

23:07

L Osokin

werder63 Он в болоте недавно, поэтому честно все сказал! Молодец, что сказать. Его судья не удалил, самому что ли уходить?)) Кстати, как давно захлопнулся игрочишка))) Его уже и не вспоминают))) Скоро и во второе дно попадать перестанет)))___________ он его (втрое дно) головой (своей квадратной) пробил, имхо.

22:59

Гарик "внук Наташи" Попов

AlexCS4 Что-то болотные фаны молчат? Ась? 22:42__________А что ты хочешь новое прочитать? Ещё на текстовой признали,что надо было удалять Лунёва. А ты что молчишь про неназначенный пеналь на 11й минуте?

22:57

werder63

Он в болоте недавно, поэтому честно все сказал! Молодец, что сказать. Его судья не удалил, самому что ли уходить?)) Кстати, как давно захлопнулся игрочишка))) Его уже и не вспоминают))) Скоро и во второе дно попадать перестанет)))

22:56

L Osokin

Лунев - мужик! Когда от Рубэна после ошибки Нетути пропустил гол, вину на себя взял. Честный хороший вратарь. Уважение.

22:54

rustard

Jean4 <но сейчас посмотрели повтор и сказали, что за линией

22:48

SS-1525-Sergey

Лобызвтель с сестрой сразу бы в соцсети пошли с вопросом: "Где Вы были?" Учись!

22:47

Jean4

Что же ты во время матча не подошел и не сказал судье, трус.

22:44

AlexCS4

Что-то болотные фаны молчат? Ась?

22:42

baden-baden

Будогосский скажет, что Лунев врет и наговаривает на себя, поэтому надо его в Комитет по этике пригласить.

22:40

Vedi

Да тише ты , тише , плавишь судью . Всё было на усмотрении судьи - вот так правильно отвечать надо.

22:39