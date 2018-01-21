Андрей Лунев: "Изменился ли я в "Зените"? Наверное, нет"

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев в интервью официальному сайту клуба отметил, что не изменился как человек после перехода из "Уфы". По мнению футболиста, он стал ощущать на себе больше внимания, но не чувствует давления.

– Изменились ли вы за год в "Зените"?

– Это со стороны надо смотреть. Наверное, нет.

– А как человек? Как вратарь?

– Да нет. Что можно было поменять? Что раньше нужно было делать – ловить мяч и помогать команде, – то и сейчас. А как человек? Не знаю, наверное, стал ощущать больше внимания к себе, но я не хожу ни на какие светские мероприятия, мне это вообще абсолютно неинтересно. Поэтому я считаю, что ничего не поменялось.

– Та прививка от звездной болезни, сделанная на ранних этапах карьеры, работает по-прежнему?

– Да, прививка сработала. Как в детстве, когда ставят.

– В "Зените" давление на вратаря посильнее, чем в "Уфе"? Разницу почувствовали?

– Да какое давление? Ты делаешь свою работу.

– Цена ошибки?

– Цена ошибки и там была: ты ошибешься – тебя посадят на скамейку, и все. Так же и здесь, только здесь еще турнирное положение важнее. На меня давление никак не влияет. Надо делать свое дело качественно и не обращать внимание на то, что кто-то говорит.

– Как вы с Юрой Лодыгиным концовку этого сезона прожили? Все-таки вратарская бригада в "Зените" отличается хорошей атмосферой.

– У нас хорошая атмосфера, рабочая. Все здорово, все отлично.

– Поддерживали Юру в конце сезона?

– Естественно!