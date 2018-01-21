Голкипер "Зенита" Андрей Лунев в интервью официальному сайту клуба отметил, что не изменился как человек после перехода из "Уфы". По мнению футболиста, он стал ощущать на себе больше внимания, но не чувствует давления.
– Изменились ли вы за год в "Зените"?
– Это со стороны надо смотреть. Наверное, нет.
– А как человек? Как вратарь?
– Да нет. Что можно было поменять? Что раньше нужно было делать – ловить мяч и помогать команде, – то и сейчас. А как человек? Не знаю, наверное, стал ощущать больше внимания к себе, но я не хожу ни на какие светские мероприятия, мне это вообще абсолютно неинтересно. Поэтому я считаю, что ничего не поменялось.
– Та прививка от звездной болезни, сделанная на ранних этапах карьеры, работает по-прежнему?
– Да, прививка сработала. Как в детстве, когда ставят.
– В "Зените" давление на вратаря посильнее, чем в "Уфе"? Разницу почувствовали?
– Да какое давление? Ты делаешь свою работу.
– Цена ошибки?
– Цена ошибки и там была: ты ошибешься – тебя посадят на скамейку, и все. Так же и здесь, только здесь еще турнирное положение важнее. На меня давление никак не влияет. Надо делать свое дело качественно и не обращать внимание на то, что кто-то говорит.
– Как вы с Юрой Лодыгиным концовку этого сезона прожили? Все-таки вратарская бригада в "Зените" отличается хорошей атмосферой.
– У нас хорошая атмосфера, рабочая. Все здорово, все отлично.
– Поддерживали Юру в конце сезона?
– Естественно!
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-01-21-andrey-lunev-nuzhno-s-nulya-dokazyvat-chto-ty-dostoin-igrat.htm
asd2016
АНДРЕЙ ЛУНЕВ: "ИЗМЕНИЛСЯ ЛИ Я В "ЗЕНИТЕ"? НАВЕРНОЕ, НЕТ" Изменилось ли ко мне отношение болельщиков? Наверное да
12:13
Zico-wc
Прям второй Черчесов: Надо работать и не обращать внимание на все остальное. Только иногда этого может не хватить, если таланта мало...
11:54
Millwall82
Ну так в Уфе всю игру считай мячи отбиваешь, по воротам же Зенита максимум пару ударов в створ в матчах с середняками.
11:03