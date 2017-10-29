Андрей Лунев: "Игра была до ошибки. И допустил ее я"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев взял на себя вину за поражение от "Локомотива" (0:3) в 15-м туре премьер-лиги. При этом голкипер подчеркнул, что игроки сделают все, чтобы исправить ситуацию.

– По первому тайму было впечатление, что "Зенит" добудет разгромную победу, а в итоге крупное поражение. Что случилось?

– Тяжело ответить, что случилось. Мы стараемся, делаем все, что нам говорят. Вроде бы играем правильно, но постоянно чего-то не хватает. Сегодня игра была до ошибки. Допустил ее я, и команда проиграла. Конечно, это неприятно. Но все еще наладится. Сто процентов! (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Зенит" – "Локомотив" //

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