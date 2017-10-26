Андрей Лунев: "Если бы закончилась карьера, стал бы водителем маршрутки"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев признался, что раньше с интересом наблюдал за работой водителей маршруток. Голкипер добавил, что запустит такси под своим игровым номером, 99-м.

– Если так сложится, что ваша карьера закончится, где бы вы работали?

– Я, может быть, работал бы в маршрутке, – сказал Лунев в интервью клубному каналу в YouTube. – Прикольно! Когда раньше ездил на тренировки, всегда садился вперед. Интересно было наблюдать за водителями. Если что, запущу ее под своим номером, под 99-м.

Напомним, Лунев выступает за "Зенит" с 2017 года. В составе сине-бело-голубых в этом сезоне он принял участие в 20 матчах (9 из них – "на ноль").