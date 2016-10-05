Андрей Козлов - исполняющий обязанности главного тренера "Арсенала"

Андрей Козлов назначен исполняющим обязанности главного тренера тульского "Арсенала", сообщает официальный сайт клуба. Это решение было принято на заседании попечительского совета клуба. Ранее 47-летний специалист занимал пост старшего тренера команды. Козлов будет готовить "Арсенал" к матчу 10-го тура чемпионата России против "Краснодара".

По данным "СЭ", новым главным тренером тульского клуба будет назначен Сергей Кирьяков. Его помощником, как и в юношеской сборной России (1997 года рождения), станет Александр Шмарко.

"Арсенал" после 9 туров в чемпионате России набрал 7 очков (1 победа и 4 ничьих) и занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда Павлова забила 3 мяча, а пропустила 13. Тульская команда в последнем туре сыграла вничью с "Локомотивом", упустив победу на последних минутах матча. В 10-м туре "Арсенал" сыграет на своем поле против "Краснодара".