Андрей Кобелев: "Ждать чего-то интересного от "Динамо" не стоит"

Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев считает, что состав бело-голубых сформирован из игроков, которые достигли своего потолка в других клубах. Специалист отметил, что руководству клуба стоит формировать состав, опираясь на молодых игрков.

- Утверждение, что каждый клуб должен проходить очищение первым дивизионом, кажется мне спорным. Вопрос глубже. При любых действиях клуба должна быть понятна конечная цель. Руководители должны следовать задачам, которые клуб ставит перед собой минимум на пять лет, и в соответствии с ними комплектовать команду.

Если у вас нет таких денег, как у "Зенита", на мой взгляд, единственный путь создания боеспособной команды – через поступательный рост молодежи. Конечно, поначалу теряется результат, и руководство должно этого ожидать, знать и с этим смириться. Зато со временем можно получить очень хорошую команду без вливания денег. Многие из тех игроков, которые были у нас в конце 2000-х – Смолов, Кокорин, Дмитрий Комбаров, Гранат – до сих пор в сборной. А в "Динамо" их давно нет.

В позапрошлом сезоне мы вылетели, но у меня постоянно играли 4-5 молодых футболистов. Зобнин, Ташаев, Катрич, Морозов, Живоглядов. На их базе можно было на многое рассчитывать. А сейчас на поле выходит либо Катрич, либо Ташаев. А Зобнина с Живоглядовым и вовсе в команде нет. Нынешнее "Динамо" укомплектовано игроками, которые поварились в других клубах и достигли своего потолка. Поэтому ждать чего-то интересного от бело-голубых сейчас, полагаю, не стоит.

– Каков сегодня "потолок" бело-голубых, и как вы относитесь к работе Юрия Калитвинцева?

– Как тренер не могу публично обсуждать коллегу. Команда же, на мой взгляд, по возможностям средняя. Она спокойно может закончить сезон в десятке. Мне кажется, что сейчас "Динамо" необходимо в первую очередь спокойствие. Даже если команда играет не так, как хотелось бы, надо дать тренеру поработать.

Другое дело, что слишком большая текучка игроков. Под премьер-лигу купили массу футболистов, но у большинства перспектив немного. Хочется видеть более понятные принципы их подбора. Нужен твердый костяк, чтобы футболисты покупались не на год. И чтобы побольше было своих ребят, которые хотят играть именно в "Динамо". (Игорь РАБИНЕР)

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