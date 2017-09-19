Андрей Кобелев: "Зенит" за счет огромной скорости поставил в тупик оборону "Уфы"

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Кобелев подвел итоги встречи 10-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:0), отметив, что питерцы показали высокую скорость. По его словам, сказалась разница в классе.

– Уже в самом дебюте матча "Зенит" – "Уфа" поняли, что гол хозяев – это всего лишь дело времени?

– Перед игрой шансы соперников всегда равны. Но тот темп и та интенсивность, которые задал "Зенит" в начале встречи, обескуражил "Уфу". В первые 25 минут сине-бело-голубые показали очень хорошую игру, забили два гола, контролировали ситуацию. Во встрече с "Динамо" подопечные Манчини ходили пешком, а здесь за счет огромной скорости, движения, быстрой работы с мячом, они поставили в тупик оборону "Уфы".

– Этот "Зенит" – машина?

– В начале матча – да. Но потом хозяева стали больше уже играть по счету. Да и "Уфа" отодвинула игру от своих ворот. Нужно отдать должное команде Семака. Она старалась отбирать мяч на чужой половине поля, сумела погасить скорости "Зенита" во второй половине первого тайма. А после перерыва гости вообще где-то 10 минут владели преимуществом. Хотя это объяснимо – им нужно было забивать. В итоге сказалась разница в классе исполнителей. Он был виден невооруженным взглядом.

– Недавно Геннадий Орлов сказал, что Дзюба точно не хуже Дриусси. Согласны?

– Этих игроков сложно сравнивать. Они разноплановые. Сегодня "Зенит" обладает длиннющей скамейкой. Тренер имеет возможность проводить ротацию, безболезненную для результата. Когда нужно продавить защитников, выиграть "вверх" – Дзюба приносит пользу. А когда необходимо использовать свободные зоны – лучше пригодятся более быстрые исполнители впереди. Дзюба будет получать шанс проявить себя на поле при таком глубоком составе и таком плотном графике. Просто ему нужно использовать эти возможности. (Виталий АЙРАПЕТОВ)