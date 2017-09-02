Андрей Кобелев: "Уверен: если бы меня за три тура не уволили – "Динамо" бы не вылетело"

Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев признался, что хотел бы в третий раз в карьере возглавить московский клуб. Специалист отметил, что не хотел покидать занимаемый пост в 2016 году.
– Как вас увольняли?
– Через день после игры со "Спартаком" меня вызвал в офис гендиректор клуба Сергей Сысоев. И сообщил. Я не понял и спросил, с чем это связано – за три тура до конца. Одно дело, когда в схожей ситуации в 2004 году пришел Романцев, мы трижды сыграли вничью и остались в премьер-лиге. В команду пришла глыба, и ребята сразу поверили ему. Ясно было, что этот тренер продолжит работать с командой в будущем. Здесь же Сысоев ответил только то, что руководство приняло такое решение.
– Верите, что у вас будет третий шанс поработать с "Динамо"? И сделать это, как в первый раз, а не во второй?
– Почему нет? Надежда умирает последней.
– Но вы хотели бы этого?
– Я и в прошлый раз уходить не хотел... (Игорь РАБИНЕР)
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14:24
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13:44