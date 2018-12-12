Андрей Кобелев: "Покупка Маркизио была странной, итальянец не вписался в игру"

Экс-полузащитник "Зенита" и бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев оценил игру защитника питерцев Клаудио Маркизио.

- Как вам игра Клаудио Маркизио?

- Когда меня спрашивали по поводу приезда Маркизио, отвечал, что этот человек не готовился и достаточно долго не играл, поэтому невозможно ожидать, что он сразу начнет давать результат. И вряд ли игрок, который хочет еще что-то выиграть из сегодняшнего "Ювентуса" ушел бы, согласитесь. Да еще и оказался не нужен туринцам. Изначально эта покупка выглядела немножко странной. Как видим, за полгода итальянец так и не вписался в игру и не набрал нужные кондиции.

- Кто тогда нужен в трансферное окно?

- Еще раз повторяю, что об этом необходимо говорить тренерскому штабу со спортивным директором. Но нельзя постоянно покупать. Необходимо сначала продать. Исходя из этого, и будет проводиться селекция. Надо выдерживать какую-то линию.

- Как можно оценивать работу Семака на этом отрезке сезона?

- Кажется, что он максимально все выжал из этой команды на данной стадии - учитывая неоднородную степень готовности и разный уровень игроков.