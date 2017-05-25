Андрей Кобелев: "Клубы ФНЛ уже не выглядят мальчиками для битья в стыковых матчах"

Экс-тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев считает, что в стыковых матчах зрителей ждет бескомпромиссная борьба. Первые переходные матчи между клубами Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) пройдут 25 мая. "СКА-Хабаровск" примет на своем поле "Оренбург", а красноярский "Енисей" сыграет дома с тульским "Арсеналом". Ответные игры состоятся 28 марта. По итогам этих встреч определятся все участники РФПЛ сезона-2017/18.

– Думаю, что представители премьер-лиги сохранят свои места и не опустятся на дивизион ниже, – приводят "Известия" слова Кобелева. – По подбору футболистов "Оренбург" и "Арсенал" гораздо сильнее, но тем и прекрасен футбол, что в этом спорте всегда есть место сюрпризам. Есть ощущение, что кто-то нас удивит. В последние годы клубы ФНЛ уже не выглядят мальчиками для битья в стыковых матчах. Поэтому хочется верить, что будет бескомпромиссная борьба и зрители увидят еще четыре матча высокого уровня.