Андрей Кобелев: "Хорошая шутка про "слив" Карреры. Так тренера не "сливают"!

Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев не верит, что игроки "Спартака" могли "сливать" главного тренера Массимо Карреру в матче 10-го тура чемпионата России с "Тосно" (2:2).

– Когда счет стал 2:0 были уверены, что "Зенит", в отличие от "Спартака" в игре с "Тосно", не упустит победу?

– 2:0 – это довольно комфортный счет. У "Спартака" случилось какое-то несчастье. Правда, уже не первый раз за сезон. Сегодня "Зенит" играет намного ответственнее сзади.

– А со стороны есть понимание, что вообще творится в "Спартаке"?

– Нет.

– Пошли разговоры про то, что игроки "сливают" Карреру…

– Это очень хорошая шутка.

– Почему?

– Так тренера не "сливают". При счете 2:0 не пропускают за четыре минуты два гола, так не делается специально. Речь скорее идет об индивидуальных ошибках игроков.

– Красно-белые точно выпали из чемпионской гонки?

– Да. В пятерку "Спартак" еще может войти, даже, возможно, побороться за третье место. Но за чемпионство – вряд ли. Слишком много потеряно очков, причем в концовках. (Виталий АЙРАПЕТОВ)