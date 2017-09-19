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15:49 | Футбол — РФПЛ

Андрей Кобелев: "Голы Кокорина? Вообще-то это его работа"


Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Кобелев подвел итоги встречи 10-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:0), отметив, что не стоит заострять внимание на игре нападающего Александра Кокорина.

 
Понедельник. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Уфа" - 3:0. Александр КОКОРИН снова забил.Андрей Кобелев: "Кокорин должен был так играть еще три года назад"

– Кокорин вновь не ушел с поля без гола. Зверь?

– Я бы не зацикливался на голах Кокорина.

– Почему?

– Когда Саша не забивал, все его критиковали. Сейчас начал поражать ворота – мы его хвалим, что, наверное, правильно. Но вообще-то это его работа, плюс у него очень хорошие партнеры. Кокорин поймал вкус комбинационного футбола. Если заметили, все голы он забивает из вратарской площади. Это как раз его позиция, его место.

– То есть, не надо восхищаться?

– Думаю, нет. Я считаю, он должен был так играть еще три года назад. Почему его прорвало сейчас? Здесь много факторов сложилось воедино. Футболисты понимают, что при такой скамейке, если ты провалишь одну игру, сразу окажешься в запасе. Это заставляет их максимально выкладываться и на тренировках, и во время матчей. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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