Андрей Кобелев: "Голы Кокорина? Вообще-то это его работа"

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Кобелев подвел итоги встречи 10-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:0), отметив, что не стоит заострять внимание на игре нападающего Александра Кокорина.

– Кокорин вновь не ушел с поля без гола. Зверь?

– Я бы не зацикливался на голах Кокорина.

– Почему?

– Когда Саша не забивал, все его критиковали. Сейчас начал поражать ворота – мы его хвалим, что, наверное, правильно. Но вообще-то это его работа, плюс у него очень хорошие партнеры. Кокорин поймал вкус комбинационного футбола. Если заметили, все голы он забивает из вратарской площади. Это как раз его позиция, его место.

– То есть, не надо восхищаться?

– Думаю, нет. Я считаю, он должен был так играть еще три года назад. Почему его прорвало сейчас? Здесь много факторов сложилось воедино. Футболисты понимают, что при такой скамейке, если ты провалишь одну игру, сразу окажешься в запасе. Это заставляет их максимально выкладываться и на тренировках, и во время матчей. (Виталий АЙРАПЕТОВ)