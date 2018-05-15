Андрей Кобелев: "Динамо" будет трудно удержать Ташаева"

Бывший тренер "Динамо" Андрей Кобелев в интервью "СЭ" выразил мнение, что переход 23-летнего полузащитника Александра Ташаева в более сильный клуб не означает, что футболист обязательно прибавит. Специалист отметил, что бело-голубым будет непросто удержать футболиста.
– Главный тренер динамовцев Дмитрий Хохлов считает, что Ташаев должен остаться в его команде, где способен прогрессировать. Хавбеку действительно не стоит уходить?
– Решение должен принимать сам игрок. У него могут быть свои мысли на этот счет. Мы не знаем пожелания – как футболиста, так и команды. Существует много вариантов. Например, "Спартак" может сделать предложение, от которого "Динамо" будет сложно отказаться. Ташаева сейчас вызвали в сборную, и если он начнет в ней играть, то от этого многое будет зависеть. Если Александр хорошо себя проявит, возможно, еще какой-то клуб, например, зарубежный, захочет его приобрести.
– Вы не думаете, что Ташаев станет быстрее прогрессировать в команде, которая борется за более высокие места, чем "Динамо"?
– Александр достаточно молод, и у него еще много времени. Плюс в более мощном клубе прибавляешь, когда регулярно выходишь на поле. Для этого необходимо выдерживать конкуренцию с опытным футболистом, а не как в "Динамо", где Ташаев практически один на своей позиции. Но если полузащитник сам захочет уйти, клубу будет тяжело его удержать.
Напомним, что Ташаев входит в сферу интересов "Спартака" и "Зенита".
В завершившемся сезоне хавбек провел 28 матчей и забил семь мячей.(Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
- Андрей Кобелев (футбол)
- Дмитрий Хохлов
- Динамо Мн (Футбол)
- Зенит СПб
- Спартак (футбол)
- Александр Ташаев
Урфин Джюс
Все правильно написали.. И тренера Кобелева в Динамо не было.. Ну какой он, с позволения сказать тренер? Игрок был добротный, - это верно. Но тренер - никакой..
17:25
sovmilitary
Вообще не реагируют!
15:58
bvb1987
коблев)))) хто это)
15:51
alex-ls
что за Коблев в заголовке?
13:50
sovmilitary
Коблев- это кто, писаки? Не было в Динамо такого тренера никогда. Понаберут по объявлениям...
13:49