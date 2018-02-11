Андрей Каряка: "В матче с "Будучностью" порадовала реализация"

Тренер "Амкара" Андрей Каряка остался доволен игрой команды в товарищеском матче против "Будучности" (3:0). Специалист отметил, что все голы команда забила в результате хороших комбинаций.

– Считаю, что мы провели неплохой матч, – цитирует официальный сайт "Амкара" Каряку. – "Будучность" – команда неплохого уровня. Перед нами черногорцы сыграли 0:0 с "Ростовом", а мы имели ощутимое преимущество.

Что порадовало – так это реализация. Все голы в ворота соперников были забиты в результате хороших комбинаций и высокого исполнительского мастерства наших футболистов. В первом случае Рязанцев сделал передачу Эззатоллахи, Саид ворвался в штрафную и технично разобрался с несколькими соперниками. Оланаре забил после тонкого паса Гащенкова, который вывел его один на один с вратарём. А третий гол организовала пара форвардов – Прокофьев и Гасилин.