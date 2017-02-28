Андрей Каряка: "Раннее начало матча с "Текстильщиком" связано с подготовкой к играм чемпионата"

Тренер "Амкара" Андрей Каряка объяснил раннее начало товарищеского матча с "Текстильщиком" (3:0) подготовкой к возобновлению сезона в чемпионате России. Пермской команде первые встречи предстоит провести в 13.30 по пермскому времени.

– Начало матча более активно провел "Текстильщик", - цитирует пресс-служба клуба Каряку. - У команды Вадима Евсеева было несколько опасных подходов к нашим воротам. Однако к середине первого тайма нам удалось выравнять игру. Мы создали несколько моментов, в одним из них, например, Януш Гол попал в перекладину со штрафного. Затем Бодул пробил по воротам, на пути мяча возникла рука соперника, и судья назначил пенальти, который сам Дарко и реализовал. Второй тайм провели более активно, больше владели мячом. В случае со вторым голом только что вышедший на поле Прокофьев завершил затяжную атаку: получив мяч в штрафной, развернулся и точно пробил. А в самой концовке матча Гасилин совершил сольный проход, сместился с фланга в центр и хорошо пробил с линии штрафной.

- Чем вызвано столь раннее время матча? Подготовка к первым матчам чемпионата?

– Да, конечно. С учетом того, что первые три тура весенней части чемпионата пройдут в 13.30 по пермскому времени, мы решили, что последний контрольный матч на сборе будет правильно провести именно в это время.