Андрей Каряка: "Несправедливо, что перед игрой с "Амкаром" у "Ростова" будет на два дня больше времени на подготовку"

Тренер "Амкара" Андрей Каряка в преддверии матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что московский клуб в последнее время заметно прибавил. Также специалист заявил, что клуб пытался обратить внимание составителей календаря премьер-лиги на не устраивающие пермяков моменты.

– "Амкару" предстоит провести три матча за восемь дней. Как вы считаете, команда готова к игре в таком режиме?

– Нам предстоят матчи с сильными соперниками, и, конечно, едва ли есть смысл что-то загадывать. Единственное, в чем я уверен – так это в том, что футболисты подходят к этим играм в хорошем физическом состоянии.

– Все игроки основного состава здоровы?

– Да. Наш лазарет опустел еще на прошлой неделе, и, к счастью, матч с "Уфой", хоть борьба и была очень жесткой, работы нашим медикам не добавил.

– Ваше мнение о "Локомотиве".

– На мой взгляд, они в последнее время заметно прибавили, в первую очередь – в атаке. Команда усилилась в межсезонье, и все новички оправдывают ожидания.

– "Краснодар" тоже силен, в первую очередь атакой...

– Я бы сказал, что эта команда имеет сильных исполнителей в каждой линии и играет в современный сбалансированный футбол. Нам, конечно, придется подумать о том, как сдержать грозных нападающих "Краснодара", но и забить ему тоже будет непросто.

– Завершит эту неделю игра в Ростове. На ваш взгляд, дончане, которые в этом году провели больше официальных игр, чем любая другая российская команда, смогут завершить сезон на высокой ноте?

– Меня это не удивит. Я знаю, насколько грамотно там построена работа и насколько мотивированы футболисты на достижение результата. Вообще, игры с такими командами, как "Ростов", всегда отличная школа для наших футболистов. И поэтому особенно обидно, что мы будем в неравных условиях по сравнению с соперниками.

– Что вы имеете в виду?

– Мы проводим предыдущую встречу 27 апреля, а ростовчане – 25-го. Получается, что у них будет на два дня больше для подготовки к матчу. Это несправедливо, на мой взгляд. Когда игры идут в таком плотном режиме, подобные вещи имеют значение. Сразу после того, как был обнародован календарь завершающего отрезка чемпионата, мы обратили внимание его составителей на этот факт, но, насколько я знаю, "Амкару" даже не ответили на письмо.

– В первом круге "Амкар" играл с "Ростовом" через два дня после тяжелейшего кубкового матча с "Уралом", который завершился лишь в серии пенальти, и победил...

– Это говорит только об одном – мы готовы играть в таком ритме. И я очень надеюсь, что в предстоящих матчах мы тоже покажем все, на что способны.