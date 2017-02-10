Андрей Каряка: "Матч с Узбекистаном "Амкар" провел неплохо, но не хватило в завершении"

Старший тренер "Амкара" Андрей Каряка после поражения в контрольном матче от сборной Узбекистана посетовал на реализацию. Пермяки уступили с минимальным счетом, единственный мяч провел игрок "Бэйцзин Гоань" Игорь Сергеев.

- Матч прошел в хорошей, жесткой борьбе, - цитирует официальный сайт "Амкара" Каряку. - Нашей командой было создано немало голевых моментов, но в очередной раз подвела реализация. Первый тайм провели неплохо, однако забить не удалось. Януш Гол не реализовал пенальти, назначенный за снос Костюкова. Практически сразу после этого мы допустили потерю мяча у нашей штрафной, последовал удар в "девятку", и мяч от перекладины влетел в ворота. Второй тайм мы начали не очень хорошо, но затем удалось выровнять игру. Создали у ворот соперника немало моментов: не реализовали выход один на один, Комолов бил практически по пустым воротам, но попал в защитника, были моменты у Салугина и Гола. Считаю, матч провели неплохо, но в финальной стадии атак нашим игрокам так и не удалось найти нужных действий для их завершения.