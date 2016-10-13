Андрей Каряка: "Локомотив" занимает не свое место в таблице"

Старший тренер "Амкара" Андрей Каряка рассказал о самочувствии основного вратаря команды, а также прокомментировал ход подготовки к игре с "Локомотивом" в матче 10-го тура чемпионата России.
- Двухнедельная пауза в чемпионате перед игрой была на пользу команде?
– Это заранее никогда нельзя предугадать. Конечно, ритмичный календарь лучше всего, но так не бывает, – приводит официальный сайт "Амкара" слова Каряки. – Перерыв в чемпионате – это всегда проблема, но кто и как ее решит, покажет только игра.
- "Амкар", в отличие от "Локомотива", не провел во время паузы в чемпионате ни одной контрольной встречи...
– Ничего страшного – у нас была очень хорошая двусторонка, которая была ничем не хуже спарринга с какой-нибудь другой командой.
- Как самочувствие Александра Селихова?
– Он возвращается в общую группу. Правда, возможно, какое-то время будет работать с некоторыми ограничениями.
- Ваше мнение о сопернике.
– Специалисты едины во мнении, что "Локомотив" занимает не свое место в турнирной таблице. В команде действительно собраны сильные футболисты во всех линиях, много игроков сборных.
- Что будет главным в предстоящем матче?
– Кто кому сумеет навязать свою игру, вот что будет важно. Чей прессинг окажется более эффективным, чьи скорости будут более высокими. Думаю, нас ждет весьма непростая и очень интересная игра.
EnsiferumSP
Своё, не своё - время покажет. Пока паровоз едет на ничьих=) Это вот СБГ катятся вперёд, как Аллегро.
19:01