18:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Андрей Каряка: "Локомотив" занимает не свое место в таблице"

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Старший тренер "Амкара" Андрей Каряка рассказал о самочувствии основного вратаря команды, а также прокомментировал ход подготовки к игре с "Локомотивом" в матче 10-го тура чемпионата России.

- Двухнедельная пауза в чемпионате перед игрой была на пользу команде?

– Это заранее никогда нельзя предугадать. Конечно, ритмичный календарь лучше всего, но так не бывает, – приводит официальный сайт "Амкара" слова Каряки. – Перерыв в чемпионате – это всегда проблема, но кто и как ее решит, покажет только игра.

- "Амкар", в отличие от "Локомотива", не провел во время паузы в чемпионате ни одной контрольной встречи...

– Ничего страшного – у нас была очень хорошая двусторонка, которая была ничем не хуже спарринга с какой-нибудь другой командой.

- Как самочувствие Александра Селихова?

– Он возвращается в общую группу. Правда, возможно, какое-то время будет работать с некоторыми ограничениями.

- Ваше мнение о сопернике.

– Специалисты едины во мнении, что "Локомотив" занимает не свое место в турнирной таблице. В команде действительно собраны сильные футболисты во всех линиях, много игроков сборных.

- Что будет главным в предстоящем матче?

– Кто кому сумеет навязать свою игру, вот что будет важно. Чей прессинг окажется более эффективным, чьи скорости будут более высокими. Думаю, нас ждет весьма непростая и очень интересная игра.

Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/31462/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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EnsiferumSP

Своё, не своё - время покажет. Пока паровоз едет на ничьих=) Это вот СБГ катятся вперёд, как Аллегро.

19:01

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