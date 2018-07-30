Андрей Канчельскис: "За время ЧМ-2018 закрылось 11 российских клубов! И никто об этом не говорит, а надо бить в колокол"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис разочарован закрытием большого числа отечественных клубов во время чемпионата мира-2018. В числе расформированных команд оказались, в частности, "Амкар" и "Тосно".

- Хотелось бы, чтобы прошедший чемпионат мира дал толчок развитию футбола в России, - цитирует "Столица С" Канчельскиса. - Чтобы на построенных стадионах играли в футбол, а не устраивали рынки.



Стадионы с прекрасными натуральными полями должны приносить пользу детям и клубам. Нужно, чтобы футбол стал спортом номер один в России. Но вместо этого вижу, что за время чемпионата мира закрылось одиннадцать российских клубов! И никто об этом не говорит! Где в такой ситуации хорошее развитие?



Надо обращать на это внимание, бить в колокол. Спасибо, что прошел чемпионат мира, но должны найтись понимающие руководители, которые смогут сохранить его эффект и приумножить. А если, например, на том же саранском стадионе будет рынок, то получится полнейшее безобразие.

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