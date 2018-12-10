Андрей Канчельскис: "В этом сезоне "Зенит" дотянет до чемпионства"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом "СЭ" подвел итоги первой части сезона-2018/19.

– Кто, на ваш взгляд, стал лучшим игроком РПЛ на этом отрезке? – вопрос Канчельскису.

– Чалов провел первую часть чемпионата здорово. Молодец. Хотелось бы, чтобы Федор и дальше демонстрировал стабильность и в будущем помогал сборной России. Там как раз нужен такой нападающий. Отмечу игру Кузяева – зенитовец выступает ровно, без перепадов. Это радует. Также мне понравился Акинфеев. Жалко, что он закончил карьеру в национальной команде.

– Кто станет чемпионом?

– Мне кажется, "Зенит" все-таки дотянет до конца турнира на первом месте. У него нет какой-то суперигры, но есть результат. Бывает, что если матч получается невыразительным, питерцы все равно берут очки. Последние два тура – исключение. Это команда, у которой есть потенциал и футболисты хорошего уровня.

– Кто еще попадет в Лигу чемпионов? И в Лигу Европы?

– Претендентов хватает. "Локомотив" ведет борьбу за чемпионство, ЦСКА – тоже. Будет интересно посмотреть на "Краснодар" и во второй части сезона. У "Спартака" новый тренер со своей концепцией. Вот эти клубы распределят места в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

– Кто вылетит в первый дивизион?

– Не все так однозначно. Большие проблемы у "Анжи", хотя команда здорово смотрится и демонстрирует симпатичный футбол. Но финансовые проблемы очень влияют на результат и на выступления каждого игрока. Если состав сохранится, в чем я сомневаюсь, то мазачкалинцы смогут побороться за то, чтобы остаться в премьер-лиге. В ином случае "Анжи" будет главным претендентом на вылет наряду с "Енисеем".

– Кто сыграет в стыках?

– Много клубов, кто может туда попасть. Два раза победил, и уже поднимаешься из опасной зоны. Здесь важно, как команды из низов турнирной таблицы станут играть между собой. (Елена Григорьевская)

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