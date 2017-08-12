Андрей Канчельскис: "В дерби буду болеть за ЦСКА"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис перед матчем 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" отметил, что ему больше нравится стиль игры армейцев. По его словам, фаворита в игре нет.

– На чьей стороне ваши симпатии?

– Буду болеть за ЦСКА.

– Почему?

– Мне больше нравится их стиль игры. Симпатизировал этой команде во времена Газзаева. Да и вообще модель развития армейского клуба мне больше по душе.

– Кто фаворит?

– Я его не вижу. "Спартак" получил пробоину от "Зенита". ЦСКА проиграл "Локомотиву" и "Рубину". В начале сезона обе команды не слишком убедительны. И тереть очки точно никому нельзя. Шансы сегодня где-то 50 на 50.

– А если не сыграет Акинфеев, тогда 60 на 40 в пользу "Спартака"?

– Нет. Опять же 50 на 50. Конечно, Игорь – полкоманды. Но, во-первых, армейцы играют дома. Во-вторых, Помазун уже почувствовал уверенность. Да, с "Тосно" он опять пропустил, но там получился классный удар у нападающего.

Полностью интервью Канчельскиса