Андрей Канчельскис: "В дерби буду болеть за ЦСКА"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис перед матчем 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" отметил, что ему больше нравится стиль игры армейцев. По его словам, фаворита в игре нет.
– На чьей стороне ваши симпатии?
– Буду болеть за ЦСКА.
– Почему?
– Мне больше нравится их стиль игры. Симпатизировал этой команде во времена Газзаева. Да и вообще модель развития армейского клуба мне больше по душе.
– Кто фаворит?
– Я его не вижу. "Спартак" получил пробоину от "Зенита". ЦСКА проиграл "Локомотиву" и "Рубину". В начале сезона обе команды не слишком убедительны. И тереть очки точно никому нельзя. Шансы сегодня где-то 50 на 50.
– А если не сыграет Акинфеев, тогда 60 на 40 в пользу "Спартака"?
– Нет. Опять же 50 на 50. Конечно, Игорь – полкоманды. Но, во-первых, армейцы играют дома. Во-вторых, Помазун уже почувствовал уверенность. Да, с "Тосно" он опять пропустил, но там получился классный удар у нападающего.
- Рубин
- Игорь Акинфеев
- Валерий Газзаев
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
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- Андрей Канчельскис
- Тосно
- Илья Помазун