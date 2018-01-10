Андрей Канчельскис: "Смолов побоится уехать в Англию"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов предпочтет переход в "Зенит" возможному трансферу в "Вест Хэм". Также экс-хавбек "красных дьяволов" выразил мнение о том, что сборная России на домашнем чемпионате мира будет бороться за третье место в группе.

- Вы верите, что Федор Смолов уедет за границу? Его сватают в "Вест Хэм".

- Я только порадуюсь, если он отправится в Англию. Пусть борется, растет, выходит на другой уровень. Почему мы все кричим, что у нас в России – все супер-пупер?

- А Смолов заиграл бы в "Вест Хэме"?

- А почему нет? "Вест Хэм" интересная, играющая команда. Ему было бы полезно там оказаться. Почему бы не попробовать. Сейчас люди довольствуются тем, что у них есть. Как так?

- Думаете, Смолов перейдет в "Зенит"?

- Скорее всего. Смолов побоится уехать в Англию. Там большая конкуренция, все надо доказывать заново. В "Зените" все гораздо спокойнее. Будет играть вместе с Кокориным. Чего же они боятся не попасть на чемпионат мира и никуда не рвутся?

- Это нормальное опасение. Разве нет?

- Послушайте, если ты сильный футболист, то должен быть в себе уверен. Если тебя приглашают в Англию, почему не поехать и не показать там себя? Не понимаю ничего. Беда, беда, беда! Никто из россиян не играет за границей. Прозрейте! А то все кричат, что все у нас хорошенькие, красивенькие… Кубок Конфедераций все показал. Мы там стали третьими в группе. И на чемпионате мира будем бороться за третье место в своем квартете…

- Да ладно? Египет нас обойдет?

– Подождите. Еще Саудовская Аравия нас может обойти. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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