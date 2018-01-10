Андрей Канчельскис: "Промес – середнячок, нечего ему делать в Англии"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед"Андрей Канчельскис назвал блефом разговоры о возможном переходе нападающего "Спартака"Квинси Промеса в один из клубов чемпионата Англии. Экс-хавбек "красных дьяволов" отметил, что голландец играет на чистых мячах.

- Сергей Горлукович, посоветовал голландцу переподписать контракт с красно-белыми еще лет на 10.

– Согласен с Сергеем. Мы же футбольные люди, все понимаем. А эти разговоры про интерес из Англии – просто блеф. Какая ему Англия? Там двигаться надо, а здесь он играет на одной ноге и этого хватает для успеха. И все кричат, что он у нас лучший. Ну-ну…

– С "Ливерпулем" все понятно. Но, может быть, вы слышали о том, что ваш бывший клуб – "Эвертон" – серьезно интересуется голландцем?

– Нет, такой информации у меня нет. Но я могу узнать.

– Было бы здорово.

– Хотя если бы "Эвертон" реально хотел купить Промеса, думаю, люди оттуда со мной связались бы, чтобы узнать мое мнение. У меня сохранились хорошие отношения с этим клубом, меня приглашают на матчи, на различные мероприятия. И могу сказать одно: "Ливерпулю" он точно не подходит после 0:7. Да и в переход в "Эвертон" слабо верится. Пусть еще лет на 15 остается в "Спартаке" и все будут кричать: "красавец". Только вот сборная Голландии не вышла на чемпионат мира, а он тут ходит, отдыхает на поле, так как не встречает сопротивления.

– Как-то вы слишком критично к нему…

– Почему? Говорю по факту. Как правило, он играет на чистых мячах. Две игры проведет – и отдыхает. А дальше-то что? Это футболист среднего уровня, нечего ему делать в Англии. Да, выиграл со "Спартаком" чемпионство. Но красно-белые воспользовались тогда слабостью конкурентов. Посмотрим, что будет дальше. Останется здесь еще лет на 15, а ему еще памятник поставят… Раньше были Гаврилов, Черенков, Дасаев, Хидиятуллин. Вот это игроки, даже не футболисты, а футболистища! С большой буквы! А Промес – середнячок. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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