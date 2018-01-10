16:28 10 января | Футбол — РФПЛ

Андрей Канчельскис: "Промес – середнячок, нечего ему делать в Англии"

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед"Андрей Канчельскис назвал блефом разговоры о возможном переходе нападающего "Спартака"Квинси Промеса в один из клубов чемпионата Англии. Экс-хавбек "красных дьяволов" отметил, что голландец играет на чистых мячах.

 
Квинси ПРОМЕС.Промес: если в Англию, то куда?

- Сергей Горлукович, посоветовал голландцу переподписать контракт с красно-белыми еще лет на 10.

– Согласен с Сергеем. Мы же футбольные люди, все понимаем. А эти разговоры про интерес из Англии – просто блеф. Какая ему Англия? Там двигаться надо, а здесь он играет на одной ноге и этого хватает для успеха. И все кричат, что он у нас лучший. Ну-ну…

– С "Ливерпулем" все понятно. Но, может быть, вы слышали о том, что ваш бывший клуб – "Эвертон" – серьезно интересуется голландцем?

– Нет, такой информации у меня нет. Но я могу узнать.

– Было бы здорово.

– Хотя если бы "Эвертон" реально хотел купить Промеса, думаю, люди оттуда со мной связались бы, чтобы узнать мое мнение. У меня сохранились хорошие отношения с этим клубом, меня приглашают на матчи, на различные мероприятия. И могу сказать одно: "Ливерпулю" он точно не подходит после 0:7. Да и в переход в "Эвертон" слабо верится. Пусть еще лет на 15 остается в "Спартаке" и все будут кричать: "красавец". Только вот сборная Голландии не вышла на чемпионат мира, а он тут ходит, отдыхает на поле, так как не встречает сопротивления.

– Как-то вы слишком критично к нему…

– Почему? Говорю по факту. Как правило, он играет на чистых мячах. Две игры проведет – и отдыхает. А дальше-то что? Это футболист среднего уровня, нечего ему делать в Англии. Да, выиграл со "Спартаком" чемпионство. Но красно-белые воспользовались тогда слабостью конкурентов. Посмотрим, что будет дальше. Останется здесь еще лет на 15, а ему еще памятник поставят… Раньше были Гаврилов, Черенков, Дасаев, Хидиятуллин. Вот это игроки, даже не футболисты, а футболистища! С большой буквы! А Промес – середнячок. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Андрея Канчельскиса

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КОММЕНТАРИИ (28)
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maak

Спартак стал чемпионом при слабости конкурентов? Дрюндель. ты футбол по радио смотришь что ли? Пони и бомжи идут по своему очковому графику уже года три-четыре. И в этом сезоне так же. Спартак недобрал своё, поэтому делит второе место с занытиками.

22:09 10 января

werder63

Кто такой Канчельскийс? Тупой бегунок справа. и БОЛЬШЕ НИКУДА, НИ НОГОЙ. Даже 3 метра с правого края не выходил. Навесить в штрафную, а там здоровяки потолкаются и возмжожно, забьют. Это ВЕСЬ английский, НИЧЕГО не добившийся футбол времен канчелькиса. Скорости и выносливости у него было куда больше сообразительности. Разумеется, тупой английский футбол прошлого бей-беги-навесь был идеален для этого чела.

21:37 10 января

AKBI

Промес в Спартаке, очевидно, лучший, а по тому - не "середняк". Про 0-7 давно забыть пора.

20:30 10 января

baddy

Кончельскис и Червичннко два главных глупца в футболе!

20:23 10 января

Lars Berger

У нас есть несколько "футбольных человек", которым лучше - молчать. Теряют уважение, которое было в бытность игроками... Канчельских - среди них. Что он сделал после карьеры игрока?! Угробил эту несчастную "Носту"?!) О Мостовом лучше мне молчать. 0. Ну, этот хоть не развалил ничего, и то - хорошо.

19:25 10 января

К.Б.Ын

Надо замутить опрос: Кто такие Дзюба, Кокорин, Смолов, безжалостно поедающие бабушкины пенсии?)

19:05 10 января

К.Б.Ын

Промес - середнячок ! Согласен с Андреем ) НО тогда кто все эти Кокорины, Дзюбы, Смоловы ??? Они г ...?)))

19:01 10 января

Pablo_75

Боюсь, что прав он по сути... Не только Промес, но и вся атака Спартака - они играют... ну не совсем на чистых мячах, конечно, но слабы в борьбе, "выгрызать" не могут, с командой уровня Ливерпуля/Тоттенхэма/МЮ они и не могут ничего показать - они просто будут без мяча. Ну не говоря уже о том, что 0:7 нам устроили опорники - они отдавали мяч противнику каждые две минуты, и каждый раз шла опаснейшая атака, с такой игрой сзади проиграют даже Месси и Суарес...

18:52 10 января

promtex13

shpasic Вообще то Хидиятуллин и Черенков во Франции играли, Дасаев в Испании, даже Бубнов по моему во Франции играл, Родионов тоже, это из Спартака.

18:29 10 января

Lennon

Как к футболисту испытываю громадное уважение! Но как к специалисту...... Не позорьтесь, Андрей! Эти же слова относятся к Мостовому с его огромным самомнением......

18:28 10 января

Player124

В принципе правильно говорит. Промес переоценён. ЧР слаб. Шансов заиграть в Англии у голландца не так уж и много. А в Эвертоне совсем ловить нечего - никакая команда вообще, там никто не заиграет.

18:10 10 января

bond1951

100 пудов прав полный 0 в игре с ЛИВЕРПУЛЕМ все видели...............

18:10 10 января

spetrov

Может быть от обсуждения фигуры Канчельскиса перейти непосредственно к сказанному им?

17:39 10 января

Becky Hammon

кому этот эвертон сдался днари , в лиге европы все кому не лень их порвали в группе лишь киприотов обогнали и то в последнем туре , ну может конечно сливали , ну если б любой нащ клуб там по 2:5 и прочие разгромы летел в лиге европы заклеймили б позором позорный канчельскис даже во 2 лиге работая тренером не фига не выиграл по сути , искать неохота ну помню в носте ползал , в торпедо рг то же вроде был

17:39 10 января

ЗЮК~

Почти в каждом его интервью чувствуется нелюбовь к Спартаку.Не критика,а просто негатив.Спартак стал чемпионом из-за слабости соперников и т.д.Мне кажется,что Промес (мягко говоря)не слабее Смолова,но во второго он почему-то верит.

17:39 10 января

Alukard1349

А кто на данный момент лучше Промеса?!Канчельскис умника из себя строит,а по факту -балабол!В то время когда он играл,чемпионат Англии был уг!Я прекрасно помню то время!В Европе итальянцы и немцы доминировали!А англичане только всасывали всем!Так что всё это пустой трёп

17:35 10 января

spetrov

...Помнишь, как в "Брате" - Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.

17:28 10 января

spetrov

shpasic, речь-то про то, что нужно ли Промесу искать от добра добра. Здесь востребован сейчас. Потянет ли там - большой вопрос.

17:24 10 января

Don

shpasic, я тоже подзабыл, а кто-то из советских футболистов тогда играл в каких-то зарубежных клубах?)

17:23 10 января

shpasic

я что-то подзабыл, а Гаврилов, Черенков, Дасаев и Хидиятуллин в каких английских клубах играли?

17:22 10 января

spetrov

При всем при том он реально пер как танк и носился без остановки. Физики хватало. Таких вообще единицы были (у нас).

17:10 10 января

Beard

за Эвертон 52 игры -двадцать мячей,в первом же сезоне за Ирисок стал лучшим бомбардиром - 16 мячей,в следующем сезоне был продан в Фиорентину из-за финансовых проблем Эвертона.

17:08 10 января

spetrov

Кстати, в качестве примера можно вспомнить Павлюченко, который уехал отсюда на пике, а уезжал обратно с характеристикой талантливого, но ленивого.

17:02 10 января

and0508

Вся шумиха возле футболеров Спартака ....сплошной блеф

17:00 10 января

spetrov

pereyra72, он очень качественный бывший футболер, хоть и не звезда. С фразой "Там двигаться надо, а здесь он играет на одной ноге и этого хватает для успеха.", на мой взгляд, сложно спорить. Но если Промес сам считает, что потянет. Но может и не потянуть.

17:00 10 января

Beard

Канчельских за четыре сезона ,что он играл за МЮ, в Премьер лиге провёл 92 % матчей,123 из 133.Всего во всех турнирах за «МЮ» Канчельскис сыграл 162 матча и забил 36 голов. По итогам голосования среди болельщиков с целью определения ста величайших игроков в истории «МЮ» Канчельскис занял 25-е место.Продали в межсезонье 94-95,в этом сезоне был травмирован и выходил на замены,и был продан в Эвертон за 5.5 млн. фунтов,хотя купили его всего за 650 тыс.Кстати , его место занял не кто-нибудь,а Бэкхем.Если бы не уход Канчельскиса,не факт,что Бэкхэм заиграл в МЮ.

16:59 10 января

pereyra72

что за бред? кто такой этот Канчельскис? ооочень средний бывший футболёр... И ВСЁ!!!

16:46 10 января

pereyra72

что за бред! кто такой этот Канчельскис?

16:44 10 января