Андрей Канчельскис: "Промес останется в "Спартаке" пожизненно"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что нападающий "Спартака" Квинси Промес не сможет закрепиться в чемпионате Англии, потому что не дотягивает до уровня премьер-лиги. В качестве примера экс-хавбек "красных дьяволов" привел игру красно-белых против "Ливерпуля" (0:7), в которой голландец не смог проявить себя.

– Как думаете, Промес покинет "Спартак" в январе?

– Да никуда он не уедет! Все это слухи.

– Почему?

– Куда он перейдет?

– В английский клуб.

– Да успокойтесь вы уже. Там надо в футбол играть, бороться, мячи отбирать. А в нашей премьер-лиге он, можно сказать, курит большую сигару, пешком ходит по полю.

– Постойте. Он вообще-то признан лучшим футболистом года в России

– Это и показательно. Потому у нас и такой чемпионат. Ну куда он поедет? Объясните мне, пожалуйста.

– Периодически пишут про "Ливерпуль", "Эвертон", а теперь еще и про "Тоттенхэм".

– Ха! Ну какой "Ливерпуль"? После 0:7?! Зачем вы сами себя обманываете? Где в той игре был Промес?

– Такие матчи бывают с каждой командой.

– Если ты хороший футболист, должен проявлять себя в таких важных встречах. А он просто пропал.

– Промес и "Тоттенхэм" – тоже нереально?

– Не его уровень. Он останется в "Спартаке" пожизненно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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