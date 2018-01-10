Андрей Канчельскис: "Промес останется в "Спартаке" пожизненно"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что нападающий "Спартака" Квинси Промес не сможет закрепиться в чемпионате Англии, потому что не дотягивает до уровня премьер-лиги. В качестве примера экс-хавбек "красных дьяволов" привел игру красно-белых против "Ливерпуля" (0:7), в которой голландец не смог проявить себя.
– Как думаете, Промес покинет "Спартак" в январе?
– Да никуда он не уедет! Все это слухи.
– Почему?
– Куда он перейдет?
– В английский клуб.
– Да успокойтесь вы уже. Там надо в футбол играть, бороться, мячи отбирать. А в нашей премьер-лиге он, можно сказать, курит большую сигару, пешком ходит по полю.
– Постойте. Он вообще-то признан лучшим футболистом года в России
– Это и показательно. Потому у нас и такой чемпионат. Ну куда он поедет? Объясните мне, пожалуйста.
– Периодически пишут про "Ливерпуль", "Эвертон", а теперь еще и про "Тоттенхэм".
– Ха! Ну какой "Ливерпуль"? После 0:7?! Зачем вы сами себя обманываете? Где в той игре был Промес?
– Такие матчи бывают с каждой командой.
– Если ты хороший футболист, должен проявлять себя в таких важных встречах. А он просто пропал.
– Промес и "Тоттенхэм" – тоже нереально?
– Не его уровень. Он останется в "Спартаке" пожизненно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
PvsZ
Кстати, в известном гимне "Come On You Reds" увековечена, наряду с другими знаменитыми игроками "МЮ", и фамилия Канчельскиса. Обвинять его в плохой игре и протирании штанов - действительно бред.
22:29 10 января
Beard
за Эвертон 52 игры -двадцать мячей,в первом же сезоне за Ирисок стал лучшим бомбардиром - 16 мячей,в следующем сезоне был продан в Фиорентину из-за финансовых проблем Эвертона.
17:09 10 января
Beard
Ты чё несешь,"Кончита Вуст"?Канчельских за четыре сезона ,что он играл за МЮ, в Премьер лиге провёл 92 % матчей,123 из 133.Всего во всех турнирах за «МЮ» Канчельскис сыграл 162 матча и забил 36 голов. По итогам голосования среди болельщиков с целью определения ста величайших игроков в истории «МЮ» Канчельскис занял 25-е место.Продали в межсезонье 94-95,в этом сезоне был травмирован и выходил на замены,и был продан в Эвертон за 5.5 млн. фунтов,хотя купили его всего за 650 тыс.Кстати , его место занял не кто-нибудь,а Бэкхем.Если бы не уход Канчельскиса,не факт,что Бэкхэм заиграл в МЮ.
16:49 10 января
Тётка
хохлёнок сам штаны протирал в мю,вылетал от торпедо и ротора,тоже мне умник.зависть плохое качество человека.
16:16 10 января