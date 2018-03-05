Андрей Канчельскис: "Промес – футболист среднего уровня, так и напишите"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис после матча 21-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак" (0:0) в очередной раз раскритиковал вингера красно-белых Квинси Промеса. Также он отметил, что лично против голландца ничего не имеет.
– Промеса сегодня почти не было видно на поле…
– Почему вы меня опять спрашиваете про Промеса? Я не всегда его критикую! Мне недавно задали конкретный вопрос: "Сможет ли он заиграть в "Ливерпуле?" Я ответил – не сможет, и это правда. Если у него получится в Европе, я буду только рад.
Промес – футболист среднего уровня, так и напишите. Ничего особенного я в нем не вижу. Если он хочет чего-то доказать и показать – пусть едет в Европу. Против него лично я ничего не имею, мне все равно. Вот главный тренер должен предъявлять ему претензии за такую игру. Пока на поле я вообще его не вижу. Но отмечу – пока. В будущем, может, что-то изменится. Дай Бог, чтобы он еще принес пользу "Спартаку", порадовал болельщиков. (Павел ГУРЕВИЧ)
Tribunal Z
Что может Промес на поле кроме как губами шевелить? Ничего вообще не может. Особенно в матчах с сильными командами. Зачем таких покупают когда свои игроки могут играть
07:03
Бегущий человек
Был я тут, так вот именно, что спрашивают. И Андрей сам уже возмущается по этому поводу. А по поводу лучше/хуже я думаю так, что есть те кто таскает рояль, а есть те кто на нем играет. В чемпионском "Спартаке" я могу назвать троих, кто определял игру: Глушаков, Зобнин, Фернандес. Промес быстрый, резкий, но он не вел команду за собой, не затаскивал игры. А сейчас он вообще скис.
06:59
Был я тут
Зачем Канчельскис ломится в открытую дверь? Ему что, кто-то постоянно орёт - что Промес - это как египтянин из Ливерпуля, куда Промес якобы хочет уйти? Он естественно средний игрок по европейским понятиям, иначе в России его смог бы купить только зенит. Но он - ЛУЧШИЙ в России был в прошлом сезоне, а если кто-то не согласен - посмотрите - какая команда стала чемпионом и кто в ней был лучше? Ну и не отнять того что кроме этого сезона Промес уже несколько лет играет на хорошем уровне, иногда его голы - это шедевры, а стабильность - это признак все знают чего. Жаль, что Квинси не продали перед этим сезоном или зимой, как я предлагал. Сейчас Промес только тянет Спартак вниз. Возможно из-за того, что его не продали в Англию. Мельгарехо играет как это ни странно подчас лучше.
05:39