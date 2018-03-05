Андрей Канчельскис: "Промес – футболист среднего уровня, так и напишите"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис после матча 21-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак" (0:0) в очередной раз раскритиковал вингера красно-белых Квинси Промеса. Также он отметил, что лично против голландца ничего не имеет.

– Промеса сегодня почти не было видно на поле…

– Почему вы меня опять спрашиваете про Промеса? Я не всегда его критикую! Мне недавно задали конкретный вопрос: "Сможет ли он заиграть в "Ливерпуле?" Я ответил – не сможет, и это правда. Если у него получится в Европе, я буду только рад.

Промес – футболист среднего уровня, так и напишите. Ничего особенного я в нем не вижу. Если он хочет чего-то доказать и показать – пусть едет в Европу. Против него лично я ничего не имею, мне все равно. Вот главный тренер должен предъявлять ему претензии за такую игру. Пока на поле я вообще его не вижу. Но отмечу – пока. В будущем, может, что-то изменится. Дай Бог, чтобы он еще принес пользу "Спартаку", порадовал болельщиков. (Павел ГУРЕВИЧ)

Полностью интервью Канчельскиса