Андрей Канчельскис: "Паредес может заменить Фабрегаса в "Челси"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис - о возможном переходе полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса в "Челси".

– Интересно ваше мнение как экс-игрока "МЮ" по Паредесу. Верите, что "Челси" купит его у "Зенита"?

– Да, вполне допускаю. Аргентинец же до России выступал в Италии, в "Роме", у него есть европейский опыт. Может быть, Сарри уже тогда его приметил? Так что такой трансфер, на мой взгляд, реален.

– По силам ли Паредесу заменить Фабрегаса, ушедшего в "Монако"?

– Почему нет? Видно, что это квалифицированный полузащитник. Все качества при нем. Так что это довольно правдивая история.

– Как он вам в РПЛ?

– Многое умеет на таком уровне. Смущает, что слишком много карточек получает, два удаления… Много разговаривает на поле. Неправильно себя ведет. Вот это минус. Может быть, Сарри поставит его на место. Думаю, так и будет. (Виталий Айрапетов)

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