Андрей Канчельскис: "Некоторые думают не головой, а другим местом. Наследие ЧМ-2018 под угрозой"

Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис​ отметил, что поступки футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также игроков "Крыльев Советов" Евгения Башкирова и Георгия Тигиева вредят российскому футболу. Первые двое отбывают наказание в СИЗО за избение трех человек в Москве, Башкиров и Тигиев были пойманы за рулем в нетрезвом виде.

– Видимо, они другим местом думают, не головой, – приводят "Известия" слова Канчельскиса. – У них все хорошо и прекрасно. Возможно, раньше им везло – один, второй, третий раз, но если ты систематически нарушаешь режим, тебя обязательно поймают. Особенно неприятен эпизод с Тигиевым. Понятно, что надо выяснить, что это за наркотик, как он попал в организм. Возможно, кто-то посоветовал ему хороший препарат, а он не согласовал его применение с клубным врачом. Не знаю. Но в любом случае это – дискредитация российского спорта. Мы признали, что у нас есть проблемы с допингом, и стараемся активно с ним бороться, а футболист, который принадлежит "Спартаку", попадается на таком серьезном нарушении. Хочется надеяться на лучшее. Возможно, это какая-то ошибка.

После ЧМ-2018 на стадионах увеличилась посещаемость, даже на матчи ФНЛ собирался аншлаг. Но сначала выходка Кокорина и Мамаева, сейчас эта ситуация с игроками "Крыльев Советов"… Если все пойдет такими темпами, народ может вновь отвернуться от футбола, и все наследие чемпионата мира просто обесценится.