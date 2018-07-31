Андрей Канчельскис: "Кто лишний в "Зените"? Я"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил свое мнение по поводу заявления главного тренера "Зенита" Сергея Семака, который сказал, что команде требуется "по новому игроку практически на каждую позицию".

– "Зениту", на ваш взгляд, действительно нужно до такой степени укреплять состав?

– Семак – тренер команды, отвечает за результат, поэтому какие к нему вопросы? То, что он сейчас говорит и делает – это его решения. В конце сезона посмотрим, в правильном ли направлении двигался Сергей. Но понятно, что человек хочет получить, состав, который выиграл бы чемпионат.

– Может быть стоит обратить внимание на молодых?

– Их нужно обязательно привлекать. Но если Семак возьмет золото, ему станет легче работать – сможет ставить и юных, и немолодых, даже 50-летних, 60-летних. (Смеется.) Все прекрасно понимают, что Сергей должен сделать "Зенит" топ-командой. Соответствующий карт-бланш у него есть.

– Если последуют покупки, кто окажется лишним в составе "Зенита"?

– Я. (Смеется). Уже не помогу клубу побеждать. А если серьезно, то в коллективе лишних не бывает. Все выполняет какую-то роль на поле или вне его.

– Выходит, в "Зените" вновь начнется перестройка – как при Манчини?

– Послушайте, Манчини – смешной тренер. Вы его не знаете, а я знаю. "Манчестер Сити" случайно выиграл чемпионат Англии. И это сделал не тренер, а команда. У Семака же есть задача занять первое место. Лично я буду его от всей души поддерживать. (Арман МКРТЧЯН)