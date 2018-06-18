09:58 | Футбол — РФПЛ

Андрей Канчельскис: "Головин больше не будет прогрессировать в РФПЛ"


Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис отметил, что полузащитник ЦСКА Александр Головин может заиграть в "Ювентусе". По его словам, в России прогресс российского хавбека остановится. Ранее сообщалось, что "Ювентус" намерен приобрести Головина в летнее трансферное окно.

– Чем быстрее Головин уедет в европейский чемпионат, тем лучше будет и для него, и для сборной, – цитируют Канчельскиса "Известия". – В чемпионате России он уже достиг своего потолка и не будет прогрессировать. Ему нужен новый вызов, теперь главное, чтобы ЦСКА пошел навстречу футболисту и не запросил за него невероятных отступных.

Насколько я знаю, главные претенденты на Сашу – это "Челси" и "Ювентус". Считаю, что он способен проявить себя в обоих клубах.

Дополнительная информация

https://iz.ru/756488/timur-ganeev/aleksandr-golovin-gotov-k-perekhodu-v-top-klub

К комментариям
2
Материалы других СМИ