Андрей Канчельскис: "Глушаков не железный. Ему нужен отдых"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис перед матчем 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" отметил, что полузащитник красно-белых Денис Глушаков сейчас выбирается из функциональной ямы. По его словам, футболисту необходимо немного времени для этого.

– А что в этом сезоне пока происходит с Глушаковым?

- Ничего особенного.

– В смысле?

– Денис же не железный. Ему же тоже надо отдыхать. Он весь тот сезон провел от звонка до звонка. Потом Кубок конфедераций. Ему же нужна какая-то пауза. Пока он еще выбирается из функциональной ямы. Дайте ему еще немного времени. Кроме того, умер его дядя, которого он очень любил. Это тоже сказалось. Много факторов, которые влияют сейчас на его игру. Нужен отдых.

– То есть здесь дело не в новом контракте, который он пока не может подписать с клубом?

– Это, конечно, тоже влияет. Но я не вижу в этом ничего плохого. Все знают уровень игры Глушакова. Чем быстрее "Спартак" заключит с ним новый контракт, тем будет лучше для всех.