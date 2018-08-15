Андрей Канчельскис: "Чемпионат России становится все хуже и хуже"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что "Спартак" сам виноват в поражении от ПАОК по сумме двух матчей в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

– Для "Спартака" это позор?

– У нас давно уже все позор. Мы никак не можем понять и смириться, что наш чемпионат все хуже и хуже становится с каждым годом, что проблем море в футболе, но до сих пор говорим, что у нас все хорошо. Мы проигрываем минскому "Динамо" 0:4.

А "Спартак" сам виноват, он должен был в первой игре решать вопросы. При счете 2:0 как можно было пропустить три гола, непонятно. Команда, которая борется за первое место в чемпионате, не попадает в створ ворот. Можно ли это понять? О чем тут говорить? У меня больше нет слов. (Арман МКРТЧЯН)

Полностью интервью с Канчельскисом читайте скоро на сайте www.sport-express.ru