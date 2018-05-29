Андрей Иван: "В СМИ пишут, что "Краснодар" хочет продать меня. Это неправда"

Нападающий "Краснодара" Андрей Иван сказал, что в новом сезоне рассчитывает получать больше игрового времени. В дебютном сезоне 21-летний румынский форвард, летом прошлого года перешедший в команду РФПЛ из "Университати", принял участие в 9 матчах, не отметившись результативными действиями.

– Я в порядке. Все действительно хорошо, – цитирует Digi Sport Ивана. – Читал, что пишут в СМИ, будто "Краснодар" хочет продать меня. Это неправда. Они интересовались, хочу ли я вернуться в Крайову, но у меня есть время на размышление до начала чемпионата. Я вырос там и однажды вернусь, через много лет.

Новый тренер предоставил мне несколько минут, но, я надеюсь играть больше. Если не будет получться там, надеюсь играть в другой команде. На данный момент я ничего не знаю. Посмотрим, что произойдет в июне.

Напомним, Иван перешел в "Краснодар" летом 2017 года. По данным transfermarkt.de, сумма сделки между "быками" и "Университатей" составила 3 миллиона евро. Контракт форварда с российским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Таблица переходов РФПЛ //

Все о чемпионате России по футболу - здесь