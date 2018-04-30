Андрей Гордеев: "В борьбе за серебро в РФПЛ мне ближе ЦСКА"

Экс-главный тренер "Мордовии" и "СКА-Хабаровска" Андрей Гордеев прокомментировал "СЭ" ситуацию в борьбе за второе место в РФПЛ, которое дает прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. На него претендуют "Спартак" (53 очка после 28 матчей), ЦСКА (52, 28), "Зенит" (50, 28) и "Краснодар" (47, 27).

– Мне ближе в этой гонке армейцы. ЦСКА более сбалансирован, с меньшими колебаниями амплитуды прошел сезон, – сказал Гордеев. – Впрочем, на финише может произойти все, что угодно. До последнего тура останутся вопросы и по нижней части таблицы, и по верхней.

– Согласны, что на армейцев, в отличие от конкурентов, не так давят обстоятельства? Ведь если "Спартак" не попадет в Лигу чемпионов, могут уволить Карреру, у "Зенита" тоже может смениться тренер.

– Я бы не стал учитывать эти факторы. Да, отставки тренеров не исключены, но как это повлияет на текущую форму команд? Что "Спартаку", что "Зениту" не хватает стабильности – в отличие от ЦСКА. Но нужно понимать, что все клубы, претендующие на второе место, очень серьезные и имеют большой потенциал. Интрига будет оставаться до конца. (Игорь НОВИКОВ)