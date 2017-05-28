Андрей Гордеев: "СКА-Хабаровску" не нужно никого бояться в РФПЛ"

Бывший главный тренер "СКА-Хабаровск" Андрей Гордеев отметил, что команде нужно укрепить состав под выступление в премьер-лиге. Сегодня команда из Хабаровска в серии послематчевых пенальти переиграла "Оренбург" и впервые в своей истории добилась права выступить в премьер-лиге. Гордеев возглавил "СКА-Хабаровск" в начале 2017 года, а покинул клуб 1 мая.

– Конечно, укрепляться нужно, – сказал Гордеев. – Но главное, не надо никого бояться в РФПЛ. Многим ребятам, которые сейчас в команде, по силам играть в чемпионате рангом выше.

– Есть ли в коллективе футболисты, способные раскрыться на новом уровне и заставить говорить о себе?

- Есть хороший костяк. Я наблюдал за игроками и видел у них серьезный потенциал для выступления в премьер-лиге. Знаю, что многие футболисты просто мечтали играть в РФПЛ. Некоторые доходили до премьер-лиге, но выступать там не удавалось. Мы с ребятами часто затрагивали эту тему в разговорах, поэтому я очень рад, что чья-то мечта исполнится. Это здорово.

– Хабаровск – это футбольный город?

– Там очень хороший народ, 300 солнечных дней в году. Мы даже удивлялись: как не встанешь – все время солнышко. И атмосфера там очень хорошая. Народ доброжелательный. Люди этого заслужили, они долго шли к премьер-гиле, никогда не были в РФПЛ. Замечательно, когда появляются такое новые коллективы в эшелоне сильнейших.

– С инфраструктурой в РФПЛ проблем не возникнет?

– Там работают над этим и работают изо всех сил. Много вкладывается энергии и труда. Я постоянно разговаривал с главой попечительского совета Аркадием Мкртычевым. Он хочет подтянуть недостающие звенья. Если говорить о нынешней ситуации, то, наверное, пока инфраструктура не дотягивает, но через какие-то время все сделают для того, чтобы команда играла на родном стадионе и радовала своих болельщиков. Нужно приложить все усилия для этого. Что касается финансирования, мы тоже разговаривали об этом с руководством. Команда является неким локомотивом, для решения финансовых проблем. Когда удается показать свой потенциал, то удается решить и множество сопутствующих вопросов. По крайней мере, они решаются легче. К клубу привлекается внимание. Думаю, что и глава края не останется в стороне. Но главную работу выполняет Аркадий Мкртычев, который контактирует со спонсорами и много делает для организации. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Оренбург" – "СКА-Хабаровск"