Андрей Гордеев: "Ни на секунду не прекращал верить в "СКА-Хабаровск"

Бывший главный тренер "СКА-Хабаровск" Андрей Гордеев выразил радость в связи с выходом клуба в премьер-лигу. Сегодня команда из Хабаровска в серии послематчевых пенальти переиграла "Оренбург" и впервые в своей истории добилась права выступить в премьер-лиге. Гордеев возглавил "СКА-Хабаровск" в начале 2017 года, а покинул клуб 1 мая.

– Я хочу порадоваться за болельщиков, команду и футболистов, – сказал Гордеев. – Сейчас даже не стоит говорить о самом матче, потому что на первом месте стоит результат, которого добилась команда. Я ни на секунду не прекращал верить в "СКА-Хабаровск", в то, что ребята способны добиться этого успеха. Я поздравляю их с решением задачи. У нас в РФПЛ родилась новая звездочка и теперь очень важно, что будет дальше. Почивать на лаврах некогда, потому что межсезонье будет очень коротким. Необходимо двигаться вперед и быть уверенными в своих силах. Ну а то, что команда есть, и она способна на многое, ребята лишний раз доказали. Молодцы!

– Совсем не сомневались, что "СКА-Хабаровск" одолеет в стыках "Оренбург"?

– Я не сомневался в ребятах и знаю, что у них есть хороший потенциал. Они его уже реализовывают и доказали, что являются сильной командой.

– Вы свою причастность к этому успеху чувствуете?

– Да нет. Думаю, здесь уже все лавры надо отдать тренерскому штабу, который вывел команду. Пять игр они ей руководили. Я думаю, это полностью заслуга руководства клуба, футболистов и нового тренерского штаба.

– Планируете позвонить кому-то из ребят, поздравить с успехом?

– Конечно. Обязательно пообщаюсь с ними, но чуть позже. Мы с ними уже разговаривали, когда они прилетали в Москву. Да и так все игроки мне звонят, все хорошо. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Оренбург" - "СКА-Хабаровск"