Андрей Федун: "Звонок об угрозе взрыва на "Открытие Арене" поступает не в первый раз"

Генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун сообщил о том, что звонок об угрозе взрыва на "Открытие Арене" поступает не в первый раз. По его словам, на данный момент на стадионе идет плановая проверка.

Ранее сообщалось, что с арены были эвакуированы десятки человек после звонка об угрозе взрыва. На данный момент мужчина, сообщивший об этом, уже задержан полицией.

- Идет плановая проверка, но она все равно проводилась бы по причине того, что сегодня будет проходить матч, - приводит ТАСС слова Федуна. - Но в связи с этой информацией, естественно, она проводится усиленно - работают полицейские-кинологи.

Это обычная история, которая случается не в первый раз. Мы обязаны реагировать на это, поэтому все эти действия выполняются.

Напомним, что сегодня на стадионе, который находится в Тушине, "Спартак" должен был провести матч 5-го тура чемпионата России с "Арсеналом", начало игры - в 19.30 по московскому времени.

Добавим, что по информации официального сайта арены, сегодня до старта встречи было запланировано проведение четырех экскурсионных туров.

СМИ: Десятки людей эвакуированы со стадиона "Спартак"//

Полиция задержала мужчину за звонок об угрозе взрыва на стадионе "Спартака"