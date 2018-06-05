Андрей Федун: "Все работы в Тушине завершим к 2024-2025 году"

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун в интервью "СЭ" рассказал, когда завершатся все работы на новой базе в Тушине. По его мнению, работы окончательно завершатся через 6 - 7 лет.

– А как скоро "Спартак" переедет на базу в Тушине?

– Она функционирует уже полтора года, но пока находится в ведении Министерства спорта. Удастся ли договориться с ним, передадут ли ее клубу или нет, пока не ясно.

– Но надежда есть?

– Есть – и умирает последней. (Улыбается)

– Манеж сделаете?

– Собираемся. Но, к сожалению, с деньгами сейчас у всех есть вопросы. Поэтому пока строительство несколько задерживается. Хотя, безусловно, хотелось бы уже поскорее закончить комплекс.

– Манеж станет финальной точкой?

– Да. Хотя здесь появятся еще около шести-семи спортивных сооружений. Например, ледовый дворец, бассейн. Это будет достаточно большой спортивный город.

– Вы, как специалист по строительству и вопросам его финансирования, какое время отводите до полного завершения проекта? Лет десять?

– Думаю, меньше. В 2024-2025 годах должны уже все закончить. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью Федуна – скоро в "СЭ"