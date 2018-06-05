Андрей Федун: "Теперь хожу на стадион по аккредитации"

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун в интервью "СЭ" отметил, что теперь "Открытие Арену" посещает только по аккредитации. 1 июня он передал арену в управление ФИФА​, так как на стадионе пройдут матчи чемпионата мира-2018.

– Когда передали арену в оперативное управление ФИФА?

– 1 июня.

– И после этого даже вам, отцу стадиона, доступ туда закроют?

– Нет, у меня есть аккредитация, по которой смогу попадать внутрь. Но только не в игровые дни.

– Но у вас есть особенность – офис расположен прямо над входной группой на одну из трибун, в 100 метрах от нее.

– Да, можно будет в окно посмотреть на то, как на игру идут болельщики. (Смеется) Правда, не исключено, что выдадут еще одну аккредитацию, дающую право посещать встречи ЧМ. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью Федуна - скоро в "СЭ"