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Андрей Федун: "Спартак" может подать в суд на life.ru за клевету"

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Красно-белые рассматривают вопрос о подаче искового заявления к интернетизданию life.ru, которое сегодня опубликовало информацию о том, что владелец "Спартака" Леонид Федун намерен зимой уволить главного тренера Массимо Карреру.

– Возможно, мы подадим в суд за клевету, – сказал "СЭ" член совета директоров московского клуба Андрей Федун. – Создается впечатление что, кто-то пытается раскачивать лодку перед важными матчами с "Ростовом" и ЦСКА. "Спартак" идет первым, похоже, это кому-то не нравится – другого объяснения подобным публикациям нет. С Каррерой заключен контракт – это не шутки. За заметкой life ничего не стоит – обыкновенная "утка". (Вячеслав КОРОТКИН)

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