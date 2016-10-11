Андрей Федун: "Спартак" может подать в суд на life.ru за клевету"

Красно-белые рассматривают вопрос о подаче искового заявления к интернетизданию life.ru, которое сегодня опубликовало информацию о том, что владелец "Спартака" Леонид Федун намерен зимой уволить главного тренера Массимо Карреру.

– Возможно, мы подадим в суд за клевету, – сказал "СЭ" член совета директоров московского клуба Андрей Федун. – Создается впечатление что, кто-то пытается раскачивать лодку перед важными матчами с "Ростовом" и ЦСКА. "Спартак" идет первым, похоже, это кому-то не нравится – другого объяснения подобным публикациям нет. С Каррерой заключен контракт – это не шутки. За заметкой life ничего не стоит – обыкновенная "утка". (Вячеслав КОРОТКИН)