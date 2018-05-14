Андрей Федун: "Совет директоров? Все хорошо, главное позитивно"

Член совета директоров "Спартака", генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун после заседания совета директоров красно-белых отметил, что заседание пошло позитивно.

– Совет директоров закончился? Каков его итоги?

– Все хорошо, главное позитивно.

Чуть раньше здание "ЛУКОЙЛа", где походил совет директоров "Спартака", покинул глава Департамента красно-белых по связям с общественностью Леонид Трахтенберг. Он вышел в сопровождении бывшего гендиректора клуба Сергея Шавло. Комментариев не последовало. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Что решил совет директоров "Спартака". Live!