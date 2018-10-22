Андрей Федун: "Мы благодарны Каррере, но в спорте все определяет результат"

Член совета директоров красно-белых, генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун – об увольнении Массимо Карреры.

Итальянец возглавлял команду с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. Сегодня он отправлен отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3).

– Мы благодарны Каррере за плодотворную работу в "Спартаке", за чемпионство и победу в Суперкубке России, – подчеркнул Федун. – Но в спорте все определяется результатом, а его не было ни в прошлом сезоне, ни в первой части этого. При этом ответственность за него несет тренер. В такой ситуации любой клуб идет на перемены. (Вячеслав Короткин)

Каррера уволен из "Спартака". Что дальше? Live!