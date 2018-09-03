Андрей Федун: "Арбитр матча "Зенит" - "Спартак" ошибался в обе стороны. У меня особых претензий нет"

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун после матча 6-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) отметил, что у него нет претензий к арбитру Владимиру Москалеву.

- Сегодня бились две команды, ни одной не удалось добиться успеха, - приводит ТАСС слова Андрея Федуна. - Получился хороший матч, который был до первого гола, но его никто не смог забить. Первый тайм был за нами, второй - за "Зенитом", но все закончилось, как закончилось, поэтому в целом результат встречи можно назвать закономерным.

Если говорить о судействе, то арбитр ошибался в обе стороны, поэтому лично у меня серьезных претензий нет.