Андрей Ещенко: "Желаю игрокам регбийного "Спартака" показать, что красно-белые - единое целое"

В воскресенье, 21 октября, на стадионе "Фили" в матче за бронзовые медали 3-го дивизиона чемпионата Москвы по регби "Армейцы" разгромили "Спартак" со счетом 41:0. Встречу посетил футболист красно-белых Андрей Ещенко.

В среду, 24 октября, 34-летний игрок в Инстаграме опубликовал обращение, которое он записал игрокам регбийного "Спартака" перед игрой с "Армейцами".

- Всем привет, сегодня приехал поддержать наших регбистов-спартаковцев, у них сегодня дерби. Желаю им удачи и показать, что "Спартак" - единое целое. Пусть они помогают друг другу и играют от всего сердца.

Сегодня стало известно, что Ещенко не полетел со "Спартаком" на матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс". Он вместе с Денисом Глушаковым, Джано Ананидзе и Александром Самедовым остался тренироваться в Тарасовке.