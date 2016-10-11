Андрей Ещенко: "Зениту" проиграла команда, на одного судью все списывать не нужно"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "СЭ" подчеркнул, что нельзя списывать поражение в матче 9-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (2:4) исключительно на плохую работу арбитра. По его словам, главный тренер команды Массимо Каррера придерживается именно такой точки зрения.

– Тем не менее Каррера на пресс-конференции заявил, что темы судейства касаться не хочет, проиграли из-за собственных ошибок. Что он сказал внутри коллектива? - вопрос Ещенко.

– То же самое: "Не нужно ссылаться на арбитра. Если бы мы не совершили определенных ненужных просчетов, то все могло быть по-другому, не пропустили бы столь легкие голы". Понятно, что виновата действительна вся команда, на одного судью все списывать не нужно. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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