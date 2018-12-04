Андрей Ещенко: "Заканчивать карьеру не собираюсь"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко заявил, что не собирается заканчивать карьеру в ближайшее время. После игры с "Рапидом" (1:2) у игрока было выявлено подозрение на разрыв передней крестообразной связки.

– Да все нормально, заканчивать карьеру точно не собираюсь, – цитирует "КП" Ещенко. – Я люблю футбол и буду играть дальше, силы пока позволяют. Как доиграл матч с "Рапидом"? Сильной боли не было, нога заболела уже после игры. Если диагноз подтвердится, восстанавливаться буду пять месяцев. Но меня это не пугает. Конечно, обсуждали наши травмы с моим земляком Романом Зобниным. Рома провел в этом сезоне много напряженных матчей, наверное, организм просто вымотался. Кстати, на той неделе поздравил его с получением награды "Джентльмен года".

В текущем сезоне Ещенко провел 9 матчей за "Спартак" и отметился одной результативной передачей.