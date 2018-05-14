Андрей Ещенко: "Я остаюсь в "Спартаке"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко заявил, что болельщики неправильно поняли его публикацию в Инстаграме, где он поблагодарил всех за сезон, опубликовав фотографию в форме красно-белых. Футболист отметил, что не покидает команду.

– Я не прощался с болельщиками, – сказал Ещенко. – С чего вы взяли? Просто сказал всем спасибо за поддержку. У меня еще продолжает действовать контракт со "Спартаком", я остаюсь в клубе. (Михаил ГОНЧАРОВ)