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Андрей Ещенко: "Я остаюсь в "Спартаке"

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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко заявил, что болельщики неправильно поняли его публикацию в Инстаграме, где он поблагодарил всех за сезон, опубликовав фотографию в форме красно-белых. Футболист отметил, что не покидает команду.

– Я не прощался с болельщиками, – сказал Ещенко. – С чего вы взяли? Просто сказал всем спасибо за поддержку. У меня еще продолжает действовать контракт со "Спартаком", я остаюсь в клубе. (Михаил ГОНЧАРОВ)

 

Большое спасибо всем 🔝🔝

Публикация от ESHCHENKO ANDREY (@eshchenko.andrey) 14 Май 2018 в 4:17 PDT

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Wild Weasel

Вот к кому точно нет претензий по сезону! Может где-то не хватало скорости или техники, но это компенсировалось избытком страсти и старания! Спасибо и тебе, Андрей!

17:07

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