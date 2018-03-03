Андрей Ещенко: "В матче первого круга против "Локомотива" все решило удаление Самедова"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что главные тренер железнодорожников Юрий Семин умеет мотивировать своих подопечных. Футболист также добавил, что в игре первого круга против красно-зеленых (3:4) все решило удаление полузащитника Александра Самедова.

– Вы тренировались у Юрия Семина в 2006 году. Каким он запомнился?

– Семин умеет мотивировать. Общается с игроками. Тренировочный процесс у него функциональный.

– Как именно он мотивирует?

– Эмоционально общается с футболистами.

– Первый матч вы проиграли. В чем "Локомотив" конкретно превзошел или все решило удаление Самедова?

– Если бы не удаление, не было бы такого счета. Мы ведь выиграли и в Суперкубке. При равных составах никто не думал, что за второй тайм четыре мяча пустим.

– Вылет из Лиги Европы поможет вам в чемпионате?

– Мы не специально вылетели. Теперь надо все силы отдать в чемпионате и Кубке России. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что матч "Локомотив" – "Спартак" состоится в воскресенье, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.